Міноборони: в Україні є вже 108 сертифікованих операторів протимінної діяльності

Обсяги гуманітарного розмінування зросли майже на 50%.

Станом на початок червня в Україні сертифікували 108 операторів протимінної діяльності.

Про це йдеться на сайті міністерства оборони.

При цьому обсяги гуманітарного розмінування зросли майже на 50% порівняно з минулим роком.

«В Україні вже діють п’ять Національних стандартів у сфері протимінної діяльності, значно активізувався процес контролю якості розмінування», — зазначив начальник управління протимінної діяльності Міноборони полковник Олег Шуварський під час круглого столу.

За словами полковника, Міноборони у співпраці з іншими відомствами працюють над збільшенням кількості груп контролю якості. З початку 2025 року вже проінспектували 241 ділянку загальною площею 32 км².

Також Шуварський повідомив, що потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами в Україні залишаються 139 тисяч квадратних кілометрів, з них 14 000 км² — акваторії. Через бойові дії наразі можливо проводити гуманітарне розмінування лише на 31 000 км².