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Сили оборони: ворог накопичує сили на Краматорському напрямку для нових штурмів

Армія РФ нарощує активність ворожих розвідувальних дронів на фронті.

Сили оборони: ворог накопичує сили на Краматорському напрямку для нових штурмів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Російська армія постіно накопичує сили на Краматорському напрямку фронту та посилює активність розвідувальних дронів для проведення майбутніх штурмових дій.

Про це повідомив речник ОТУВ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"На Краматорському напрямку, скоріше за все, він (ворог - ред.) активізується в період здобутків якихось або перемог, або пересувань саме на Торецькому напрямку, адже ворог там (Краматорський напрямок - ред.) на сьогодні накопичує особовий склад", — зазначає військовий.

На території Нового Часового Яру фіксуються постійні ворожі переміщення у напрямку вогнетривкого заводу. 

"Тим не менше, (ведеться - ред.) постійний контроль переміщення такого особового складу і за допомогою FPV-дронів, розвіддронів, ми намагаємось виявляти будь-яке скупчення особового складу і його знищувати", — каже Запорожець.

Речник додає, що Силам оборони не завжди вдається знищувати ворожі скупчення особового складу через те, що окупанти перебувають в укриттях, але водночас накопичуються.

"В подальшому очікуємо штурмових дій", — зазначає Запорожець.

Також на Краматорському напрямку війська РФ нарощують активність ворожих розвідувальних дронів, повідомив Запорожець.

"Раніше ворог використовував дрони лише біля лінії фронту. Тепер — над тилом. Ми щодня збиваємо від 5 до 10 апаратів, але кількість нових постійно відновлюється", — сказав він.

За допомогою БпЛА ворог намагається вивідати логістичні маршрути Сил оборони та підготувати удари. Також ворог використовує РЕБ, що ускладнює використання традиційних FPV-дронів для контратак.

"Ми фокусуємось на "жирних цілях". Якщо бачимо, що ворог підтягнув важливу техніку, то застосовуємо дрони з оптоволокном. Це дозволяє бити точно і без втрат", — додав Запорожець.

Сили оборони використовують дрони на оптоволоконному управлінні для ураження високопріоритетних цілей ворога.

  • Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 209 бойових зіткнень.
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