​На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще 7 - дістали поранення

Окупанти пошкодили 4 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.

У Херсонській області через російську агресію загинула людина, ще 7 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Дудчани, Білозерка, Берислав, Новоолександрівка, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Інженерне, Нововоронцовка, Осокорівка, Софіївка, Одрадокам'янка, Тягинка, Львове, Миколаївка, Бургунка, Високе, Придніпровське, Наддніпрянське, Садове, Шевченківка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Микільське, Ромашкове, Саблуківка, Токарівка, Томарине та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.

Також окупанти понівечили автозаправну станцію, господарську споруду та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136".