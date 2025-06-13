За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ворожа армія втратила в Україні 1001560 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 1001560 (+1220)
- танків ‒ 10934 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22791 (+5)
- артилерійських систем – 29105 (+42)
- РСЗВ – 1416 (+3)
- засоби ППО ‒ 1184 (+0)
- літаків – 416 (+0)
- гелікоптерів – 337 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40507 (+72)
- крилаті ракети ‒ 3337 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51821 (+106)
- спеціальна техніка ‒ 3914 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що вчора втрати армії ворога перевищили 1 мільйон солдатів. Також Сили оборони від початку вторгнення РФ ліквідували майже 11 000 ворожих танків і понад 29 000 артилерійських систем.