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Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів

Ворожа армія втратила в Україні 1001560 військових. 

Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ворожа армія втратила в Україні 1001560 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 1001560 (+1220) 
  • танків ‒ 10934 (+1) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22791 (+5)
  • артилерійських систем – 29105 (+42)
  • РСЗВ – 1416 (+3)
  • засоби ППО ‒ 1184 (+0)
  • літаків – 416 (+0)
  • гелікоптерів – 337 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40507 (+72) 
  • крилаті ракети ‒ 3337 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51821 (+106) 
  • спеціальна техніка ‒ 3914 (+0). 

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що вчора втрати армії ворога перевищили 1 мільйон солдатів. Також Сили оборони від початку вторгнення РФ ліквідували майже 11 000 ворожих танків і понад 29 000 артилерійських систем.
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