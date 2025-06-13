За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ворожа армія втратила в Україні 1001560 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 1001560 (+1220)

танків ‒ 10934 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 22791 (+5)

артилерійських систем – 29105 (+42)

РСЗВ – 1416 (+3)

засоби ППО ‒ 1184 (+0)

літаків – 416 (+0)

гелікоптерів – 337 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40507 (+72)

крилаті ракети ‒ 3337 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 51821 (+106)

спеціальна техніка ‒ 3914 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що вчора втрати армії ворога перевищили 1 мільйон солдатів. Також Сили оборони від початку вторгнення РФ ліквідували майже 11 000 ворожих танків і понад 29 000 артилерійських систем.