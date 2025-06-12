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До переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, хочуть внести російського артиста Мусагалієва

«Своїми заявами він заперечує суверенітет і територіальну цілісність України», — вважають у Нацраді.

До переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, хочуть внести російського артиста Мусагалієва
Азамат Мусагалієв
Фото: скриншот відео

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила ініціювати внесення російського актора та телеведучого Азамата Мусагалієва до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Про це йдеться на сайті регулятора.

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За інформацією Нацради, публічна діяльність Мусагалієва спрямована на підтримку російської агресії проти України, легітимацію окупації українських територій та розпалювання ворожнечі проти українців.

«Своїми заявами він заперечує суверенітет і територіальну цілісність України», — вважають у Нацраді і мають звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики з офіційним поданням про включення Мусагалієва до Переліку. Саме Мінкульт відповідає за формування цього списку.
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