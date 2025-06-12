До переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, хочуть внести російського артиста Мусагалієва

«Своїми заявами він заперечує суверенітет і територіальну цілісність України», — вважають у Нацраді.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила ініціювати внесення російського актора та телеведучого Азамата Мусагалієва до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Про це йдеться на сайті регулятора.

За інформацією Нацради, публічна діяльність Мусагалієва спрямована на підтримку російської агресії проти України, легітимацію окупації українських територій та розпалювання ворожнечі проти українців.

«Своїми заявами він заперечує суверенітет і територіальну цілісність України», — вважають у Нацраді і мають звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики з офіційним поданням про включення Мусагалієва до Переліку. Саме Мінкульт відповідає за формування цього списку.