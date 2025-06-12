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Військові кібери «привітали» громадян рф з днем країни-агресора

Серед зламаних – сайти компаній, які надають послуги російській армії. 

Військові кібери «привітали» громадян рф з днем країни-агресора

12 червня військові кібери здійснили успішне втручання в роботу 110 російських інтернет-ресурсів, на яких замість штатного контенту були розміщені фотоматеріали із «привітанням» громадян рф з «днем Росії».

Про це повідомили джерела LB.ua в Силах оборони України.

«Проведення кібератак у дні, символічно важливі для російської пропаганди, дозволило посилити деморалізаційний ефект і сприяти донесення інформації до цільової аудиторії», – зазначили наші співрозмовники. 

Серед зламаних – сайти логістичних та будівельних компаній, які надають послуги російській армії, а також інформаційні ресурси тимчасово окупованих територій. 

Нагадаємо, раніше кіберфахівці Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони провели масштабну кібероперацію проти головного підрядника «Газпрому» компанії «Газстройпром» та групи дочірніх підприємств, які займаються будівництвом та обслуговуванням нафто-газової інфраструктури Росії. 

У березні цього року зазнав атаки сайт метрополітену Москви. Тривалий час на сайті mosmetro.ru відкривається повідомлення про збій у роботі систем українських залізниць. Така акція сталі відповіддю на атаки росіян на «Укрзалізницю».
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