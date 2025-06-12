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КМДА попередила про посилення відповідальності за порушення вимог щодо утримання укриттів

Зміни до законодавства передбачають як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. 

КМДА попередила про посилення відповідальності за порушення вимог щодо утримання укриттів
Фото: ДСНС

В Україні посилили відповідальність за порушення вимог щодо утримання укриттів і сховищ та за недопуск людей до них.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА нагадують, що власники та балансоутримувачі приміщень з укриттями нестимуть посилену відповідальність за порушення правил утримання  і доступу до них. Зміни до законодавства (закон № 4200-IX від 09.01.2025) передбачають як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за такі порушення, а також за недотримання вимог пожежної та техногенної безпеки.

Стаття 1753 Кодексу про адміністративні правопорушення визначає, що незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700–3400 грн.

За порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до неготовності їх використання, передбачений штраф у розмірі 2250–5100 грн.

Якщо особа протягом року вже отримувала штраф за такі ж порушення, повторне порушення тягне за собою новий штраф – від 5100 до 8500 грн.

Крім того, якщо через порушення правил утримання укриттів або недопуск людей під час повітряної тривоги хтось загине чи отримає травми середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження, винному загрожує від 3 до 8 років ув’язнення. 

У КМДА  закликають негайно телефонувати на номер "102" у разі виявлення порушень.

"У разі виявлення порушення зафіксуйте його. Якщо є можливість, зробіть фото або відео зачиненого укриття та надайте правоохоронцям. Це допоможе притягнути винних до відповідальності", - зазначили в КМДА.

На початку року ДСНС повідомляла, що укриття в Україні наразі готові майже на 85%
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