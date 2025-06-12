Черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників

Серед звільнених є захисники Маріуполя, які перебували в полоні більше трьох років.

Завершився черговий етап великого обміну полоненими - з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Серед звільнених є захисники Маріуполя, які перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених вважали зниклими безвісти.

"Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих. Робота триває", - додав президент.