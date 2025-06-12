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Черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників

Серед звільнених є захисники Маріуполя, які перебували в полоні більше трьох років.

Черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників
Фото: Офіс президента

Завершився черговий етап великого обміну полоненими - з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії. 

Серед звільнених є захисники Маріуполя, які перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених вважали зниклими безвісти. 

"Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих. Робота триває", - додав президент. 

  • 2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.
  • 9 червня  розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у рамках  домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів. 
  • 10 червня відбувся другий етап обмінусторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.
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