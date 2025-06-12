Черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників

Завершився черговий етап великого обміну полоненими - з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії.
Серед звільнених є захисники Маріуполя, які перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених вважали зниклими безвісти.
"Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих. Робота триває", - додав президент.
- 2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.
- 9 червня розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у рамках домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів.
- 10 червня відбувся другий етап обміну - сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.