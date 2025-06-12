Уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону 2025/26 року

Йдеться про ремонти, створення запасів палива, підготовку будинків, лікарень та інші організаційно-технічні дії.

Кабінет Міністрів України затвердив комплекс заходів, які дозволять підготуватися до проходження опалювального сезону та забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури, повідомляє урядовий портал.

Йдеться про ремонти, створення запасів палива, підготовку будинків, лікарень та інші організаційно-технічні дії.

Відповідне розпорядження «Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження» було ухвалене 11 червня 2025 року.

План передбачає ремонтні й відновлювальні роботи в енергетиці, підготовку систем теплопостачання, житлового фонду та соціальної сфери. Також передбачено накопичення палива й матеріалів, необхідних для проходження опалювального сезону.

Контроль за виконанням заходів здійснюватимуть як центральні, так і місцеві органи влади.

Зазначається, що реалізація плану підвищить енергетичну безпеку країни й допоможе громадам краще підготуватися до зимових викликів.