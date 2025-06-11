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Очільник Укренерго: без ударів РФ по об’єктах енергетики, Україна без значних проблем пройде літній та осінній періоди

Також за цих умовах наша держава буде готова до наступної зими.

Очільник Укренерго: без ударів РФ по об’єктах енергетики, Україна без значних проблем пройде літній та осінній періоди
т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт
Фото: пресслужба Укренерго

У разі відсутності масованих ворожих ударів по об’єктах енергетики Україна без значних проблем пройде літній та осінній періоди і буде готова до зими. 

Про це під час заявив тимчасовий керівник правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.

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«Сьогодні ситуація в енергосистемі України є абсолютно контрольованою. Ми майже повністю забезпечуємо покриття споживання всередині країни, а залучення імпорту електроенергії є виключно комерційним, якщо цінова ситуація на енергетичних ринках сусідніх держав цьому сприяє. Якщо «за дужки» винести питання, чи будуть ракетні обстріли, то у мене немає сумнівів, що ми безпроблемно пройдемо літній та осінній періоди, вчасно і якісно підготуємося до зими», — сказав Брехт.

Керівник Укренерго також повідомив, що ініціативи зі спрощення дозвільних процедур, які були втілені Регулятором, парламентським комітетом, Міністерством енергетики дають значний поштовх до розвитку об’єктів генерації. 

«За чотири сесії спеціальних аукціонів, останній з яких відбувся два тижні тому, ми залучили і закрили 100% потреби енергосистеми в резерві підтримки частоти і близько 70% у резерві відновлення частоти. Це саме ті потужності, які мають допомогти в балансуванні, й органічно влитися в об’єднану енергосистему України. Ми очікуємо вже через два місяці завершення перших сертифікацій. І перші об’єкти генерації, після введення в експлуатацію, будуть допомагати стійко пройти наступну зиму», — зазначив Брехт.
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