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DeepStrike від Cил оборони: Генштаб підтвердив ураження одразу трьох важливих об'єктів РФ

Цієї ночі уражено низку важливих об’єктів окупантів.

DeepStrike від Cил оборони: Генштаб підтвердив ураження одразу трьох важливих об'єктів РФ
Фото: Генштаб

Сили безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складомили Сил оборони у ніч на 11 червня уразили одразу три важливі об'єкти на території РФ. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів, у ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора", — ідеться у повідомленні.

Зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" та горіння на його території. "Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу рф, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин".

Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області РФ. Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", — наголошують у Генштабі.
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