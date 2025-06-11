ЦПД: РФ знову звинуватила українську ППО в ударах по Харкову та Одесі

Росіяни продовжують цинічно шукати виправдання масованим обстрілам українських міст та звинувачувати ППО України в руйнуванні цивільної інфраструктури.

Про це розповідають у Центрі протидії дезінформації.

"У ворожих TG-каналах поширюється інформація про те, що пошкодження пологового будинку в Одесі та житлового будинку в Харкові — це буцімто наслідки роботи української ППО", — ідеться у повідомленні.

Насправді ці заяви не лише не відповідають дійсності, а й мають маніпулятивний характер, оскільки саме російська армія регулярно обстрілює територію України ракетами, КАБами, БпЛА та іншою зброєю.

В Одесі через російську атаку дронів пошкоджено та зруйновано житлову інфраструктуру, пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги.

У Харкові у ніч проти 11 червня удар ворожих БпЛА також припав на звичайні житлові будинки, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Подібні заяви російської пропаганди є частиною свідомої тактики перекладання відповідальності. У такий спосіб Росія прагне зняти із себе провину за масові обстріли та знищення цивільних об’єктів", – зазначили в ЦПД.