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ЦПД: РФ знову звинуватила українську ППО в ударах по Харкову та Одесі

Подібні заяви російської пропаганди є частиною свідомої тактики перекладання відповідальності.

ЦПД: РФ знову звинуватила українську ППО в ударах по Харкову та Одесі
Фото: Центр протидії дезінформації

Росіяни продовжують цинічно шукати виправдання масованим обстрілам українських міст та звинувачувати ППО України в руйнуванні цивільної інфраструктури. 

Про це розповідають у Центрі протидії дезінформації.

"У ворожих TG-каналах поширюється інформація про те, що пошкодження пологового будинку в Одесі та житлового будинку в Харкові — це буцімто наслідки роботи української ППО", — ідеться у повідомленні. 

Насправді ці заяви не лише не відповідають дійсності, а й мають маніпулятивний характер, оскільки саме російська армія регулярно обстрілює територію України ракетами, КАБами, БпЛА та іншою зброєю.

В Одесі через російську атаку дронів пошкоджено та зруйновано житлову інфраструктуру, пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги. 

У Харкові у ніч проти 11 червня удар ворожих БпЛА також припав на звичайні житлові будинки, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Подібні заяви російської пропаганди є частиною свідомої тактики перекладання відповідальності. У такий спосіб Росія прагне зняти із себе провину за масові обстріли та знищення цивільних об’єктів", – зазначили в ЦПД.
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