У Хмельницькій області викрили схему розкрадання виділених на хліб для військових коштів

У Хмельницькій області викрили схему збагачення на постачанні хліба для військової частини. За даними ДБР, організатором оборудки є заступник командира батальйону. Про злочинну схему до ДБР повідомив військовослужбовець-підлеглий заступника командира.

Заступник командира батальйону залучив до схеми трьох людей: підлеглого, приватного підприємця і його бухгалтера. Загальна сумна привласнених коштів становить близько 1 млн гривень.

"За даними слідства, учасники групи систематично завищували обсяги закупівель хлібобулочних виробів у приватного підприємця. Продукція фактично не постачалася, а надходила виключно «на папері», тоді як кошти, перераховані з державного бюджету, розподілялися між фігурантами", – повідомили в бюро.

Підприємець і бухгалтер обчислювали різницю між фактично поставленим товаром і задекларованими обсягами та виводили кошти з рахунків для подальшого розподілення між учасниками змови.

Заступнику командира, підприємцю і бухгалтеру оголосили підозри:

ч. 1, 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки),

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України (готування до заволодіння майном в особливо великих розмірах організованою групою),

ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, організованою групою).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Суд відправив заступника командира батальйону і підприємця під варту з можливістю застави. Бухгалтер – під домашнім арештом. Рухоме й нерухоме майно підозрюваних арештували, як і авто, яким возили хліб. Слідство перевіряє, чи не застосовували цю схему до постачання інших продуктів, а не лише хліба.