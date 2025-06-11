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У Хмельницькій області викрили схему розкрадання виділених на хліб для військових коштів

За даними ДБР, зловмисники привласнили 1 млн гривень. 

У Хмельницькій області викрили схему розкрадання виділених на хліб для військових коштів
Трьом людям оголосили підозри за розкрадання виділених на хліб грошей
Фото: ДБР у Telegram

У Хмельницькій області викрили схему збагачення на постачанні хліба для військової частини. За даними ДБР, організатором оборудки є заступник командира батальйону. Про злочинну схему до ДБР повідомив військовослужбовець-підлеглий заступника командира. 

Заступник командира батальйону залучив до схеми трьох людей: підлеглого, приватного підприємця і його бухгалтера. Загальна сумна привласнених коштів становить близько 1 млн гривень. 

"За даними слідства, учасники групи систематично завищували обсяги закупівель хлібобулочних виробів у приватного підприємця. Продукція фактично не постачалася, а надходила виключно «на папері», тоді як кошти, перераховані з державного бюджету, розподілялися між фігурантами", – повідомили в бюро. 

Підприємець і бухгалтер обчислювали різницю між фактично поставленим товаром і задекларованими обсягами та виводили кошти з рахунків для подальшого розподілення між учасниками змови. 

Заступнику командира, підприємцю і бухгалтеру оголосили підозри: 

  • ч. 1, 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки),
  • ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України (готування до заволодіння майном в особливо великих розмірах організованою групою),
  • ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, організованою групою).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Суд відправив заступника командира батальйону і підприємця під варту з можливістю застави. Бухгалтер – під домашнім арештом. Рухоме й нерухоме майно підозрюваних арештували, як і авто, яким возили хліб. Слідство перевіряє, чи не застосовували цю схему до постачання інших продуктів, а не лише хліба. 
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