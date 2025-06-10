Служба безпеки, Державне бюро розслідувань і Національна поліція затримали шістьох ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж зброї у чотирьох областях України.
Про це йдеться на сайті СБУ.
Силовики вилучили у зловмисників російські автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети та вибухівку.
Так, на Київщині піймали двох осіб, які вивозили зброю з місць колишніх боїв у регіоні, а потім підшукували клієнтів серед кримінальних кіл.
У Дніпрі співробітники СБУ і ДБР затримали місцевого правоохоронця, який через свої зв’язки у фронтових районах вивозив трофейну зброю до обласного центру. Тоді знайомий посадовця через пошту відправляв замовникам розукомплектовані засоби ураження під виглядом посилок з побутовою технікою.
На Житомирщині затримали ще одного ділка, який вивіз із Харківського напрямку бойових дій снайперську гвинтівку російського зразка. Зловмисник заховав її у схрон на лісовому масиві та намагався продати.
На Закарпатті викрили на торгівлі зброєю жителя Мукачівського району. За матеріалами справи, він облаштував у лісосмузі схованку з вибухівкою та гранатометами і підшукував покупців.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
У березні Служба безпеки України спільно з Національною поліцією уже затримали дев’ятьох осіб, які намагалися налагодити нелегальний збут «трофейної» зброї у різних регіонах України.