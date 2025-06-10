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​Коордштаб попереджає про російську ІПСО: Зафіксовано чергову хвилю дзвінків до родичів військовополонених

Невідомі спонукають масово надсилати електронні звернення в Комітет Червоного хреста, ООН та адміністрацію Трампа. 

​Коордштаб попереджає про російську ІПСО: Зафіксовано чергову хвилю дзвінків до родичів військовополонених
КШППВ
Фото: КШППВ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зафіксував чергову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених - невідомі особи, які представляються "представниками російських органів, відповідальних за обмін" і намагаються чинити тиск та маніпулювати їхньою довірою.

Про це йдеться в повідомленні КШППВ. 

Невідомі спонукають масово надсилати електронні звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) у приватні повідомлення, а також поширювати ці "інструкції" в чатах родин зниклих безвісти.

Вони навіть надають "орієнтовний текст звернень" та перелік установ, до яких нібито слід звертатися: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;  Національне інформаційне бюро; Міжнародний Комітет Червоного Хреста; Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR); Адміністрація Президента США (Білий дім).

"Ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополонених. Це - чергова інформаційно-психологічна операція агресора, яка має на меті посіяти паніку, дестабілізувати суспільство та дискредитувати державні органи", - йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб закликає не довіряти таким дзвінкам і відразу звертатися до правоохоронних органів. 

Раніше Головне управління розвідки також  повідомляло, що росіяни створюють фейкові організації для імітації гуманітарних місій до українських полонених. 
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