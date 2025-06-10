На Буковині викрили іноземця, який за $10 тис. пропонував уникнути мобілізації

Він запевняв, що має "зв’язки" у ТЦК та СП та може допомогти домовитись із членами ВЛК.

У Чернівецькій області викрили іноземця, який за 10 тисяч доларів пропонував допомогти уникнути мобілізації.

Про це пише Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрюваний за 10 тис доларів США пропонував військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Він запевняв, що має "зв’язки" у ТЦК та СП та гарантував, що його знайомий військовий допоможе домовитись із членами ВЛК щодо оформлення документів про непридатність до служби в армії.

Під час одержання частини неправомірної вигоди правоохоронці затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. У ході обшуків виявили гроші, військово-облікові документи та інші речові докази протизаконної діяльності.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону Вилучені гроші під час обшуку

Підозрюваному обрано запобіжний захід. Перевіряється причетність інших осіб до злочинної схеми.