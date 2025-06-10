За корегування атак на Харків затримали жінку, яка закликала до створення "буферних зон" в Україні

У Харкові затримали російську агентку, яка корегувала повітряні атаки ворога по місту. Як пише пресслужба СБУ, наведенням ворожого вогню займалася місцева безробітна. У Офісі генпрокурора повідомили, що підозрювана продовжувала виправдовувати збройну агресію РФ онлайн.

Зокрема, вона зневажливо висловлювалась про захисників нашої держави, називала окупантів "нашими ребятами" та стверджувала, що російські військові не б’ють по цивільній інфраструктурі. Жінка розповідала про необхідність відрізати доступ України до моря, для чого нібито треба створити так звану буферну зону на території шести областей.

Після вербування через телеграм їй передали список геолокацій, які потрібно було "перевірити і дати детальний опис". Агентка встановила, що за координатами розміщувалися підрозділи Сил оборони та почала розвідувати їхню кількість і технічне оснащення. Отриману інформацію ворог використовував для планування прицільних ударів по українських захисниках.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю одразу після вербування. Це дозволило задокументувати кожен її крок і затримати за місцем проживання.

Одночасно Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ. Під час обшуку у затриманої вилучили комп’ютерну техніку і телефон із доказами роботи на ФСБ.

Крім того, ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки, коли вона публічно поширювала тези Кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.