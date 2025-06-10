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Кодифіковано тактичні бронеавтомобілі «Варта-2» та UAT.GYURZA-02 українського виробництва

«Варта-2» – це сучасний спеціалізований бронеавтомобіль класу MRAP, створений із врахуванням бойового досвіду та потреб українських військових. Спеціальний бронеавтомобіль UAT.GYURZA-02 – це модернізована версія вже відомої GYURZA-01, яка вже використовується нашими воїнами. У новій моделі покращено рівень бронезахисту, динамічні та позашляхові характеристики.

Кодифіковано тактичні бронеавтомобілі «Варта-2» та UAT.GYURZA-02 українського виробництва
«Варта-2» (зліва) і UAT.GYURZA-02
Фото: колаж Lb.ua

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони нові тактичні бронеавтомобілі «Варта-2» та UAT.GYURZA-02 українського виробництва, повідомляє пресслужба оборонного відомства. 

«Забезпечення війська сучасною бронетехнікою залишається одним з пріоритетів Міністерства оборони. Нові бронеавтомобілі мають відповідати жорстким критеріям ефективності, надійності та насамперед мати високий ступінь захисту екіпажу та десанту. Важливо, щоб в нове озброєння та техніку, які пропонуються для війська, закладався значний технологічний потенціал, зокрема щодо вогневої потужності, захищеності, функціональності», – зазначив заступник міністра Валерій Чуркін.

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«Варта-2» – це сучасний спеціалізований бронеавтомобіль класу MRAP, створений із врахуванням бойового досвіду та потреб українських військових. 

Машина виробляється у трьох версіях: базова модель, з броньованою туреллю для кулемета 12.7 мм, а також із дистанційно керованим бойовим модулем (для зброї калібру 12.7 мм, 14.5 мм або 30 мм).

Бронемашина має серйозний рівень захисту. Балістична стійкість відповідає стандарту ПЗСА-6 – захист від куль калібру 7.62×54 мм та бронебійно-запалювальних набоїв типу Б32 з відстані 10 м. Протимінний захист витримує підрив до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Салон оснащений протимінними сидіннями, підвісною підлогою та іншими елементами безпеки.

Під капотом – 6.7-літровий турбодизель. Машина має автоматичну коробку передач, сучасну гальмівну систему, системи навігації, пожежогасіння, маскування, а також фільтрації повітря – для захисту від хімічної та біологічної загрози.

Інша новинка – спеціальний бронеавтомобіль UAT.GYURZA-02 – це модернізована версія вже відомої GYURZA-01, яка вже використовується нашими воїнами. У новій моделі покращено рівень бронезахисту, динамічні та позашляхові характеристики. 

Автомобіль обладнано 6.7-літровим турбодизелем, автоматичною трансмісією, двоконтурною гальмівною системою тощо.

Десантний відсік автомобіля має високий рівень захисту від пострілів бронебійно-запалювальних куль 7.62х39 або 7.62х54 мм. V-подібне днище забезпечує стійкість до підриву на міні з еквівалентом до 8 кг тротилу. На машину можливо встановити будь-який кулемет калібром до 14.5 мм.
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