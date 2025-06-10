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Уночі Росія атакувала 322 ракетами й дронами. Основним напрямком удару був Київ

Зафіксували влучання в 11 локаціях, а падіння уламків – в 16. 

Уночі Росія атакувала 322 ракетами й дронами. Основним напрямком удару був Київ
Наслідки російського удару
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару стала українська столиця.

За даними Повітряних сил, ворог застосував 315 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також 2 балістичні ракети KN-23 із Воронезької області (Росія) та 5 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської області. За попередніми даними, вдалося знешкодили 284 ракети і дрони (220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно): 

  • 213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 2 балістичні ракети KN-23;
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях", – повідомили Повітряні сили. 

Атака 10 червня
Фото: Повітряні сили в Telegram
Атака 10 червня

Атака 10 червня

Цей повітряний напад Росія провела через добу після того, як атакувала українців понад 400 дронами й ракетами. В Одесі убиті двоє людей, поранені дев'ятеро. Пошкоджено будинок, пологовий і станцію есктреної медичної допомоги.  

У Києві поранені четверо людей, пошкодження є в семи районах. 
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