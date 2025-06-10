Уночі Росія атакувала 322 ракетами й дронами. Основним напрямком удару був Київ

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару стала українська столиця.
За даними Повітряних сил, ворог застосував 315 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також 2 балістичні ракети KN-23 із Воронезької області (Росія) та 5 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської області. За попередніми даними, вдалося знешкодили 284 ракети і дрони (220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно):
- 213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях", – повідомили Повітряні сили.
Атака 10 червня
Цей повітряний напад Росія провела через добу після того, як атакувала українців понад 400 дронами й ракетами. В Одесі убиті двоє людей, поранені дев'ятеро. Пошкоджено будинок, пологовий і станцію есктреної медичної допомоги.
У Києві поранені четверо людей, пошкодження є в семи районах.