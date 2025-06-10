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На Дніпропетровщині армія РФ поранила людей, пошкодила інфраструктуру, СТО та ЛЕП

Агресор бив FPV-дронами та артилерією. 

На Дніпропетровщині армія РФ поранила людей, пошкодила інфраструктуру, СТО та ЛЕП
Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області росіяни поранили двох людей, пошкодили інфраструктуру, СТО та лінію електропередач.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

Не вщухали атаки на Нікопольщину. Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Марганецьку, Покровську і Мирівську громади.

Постраждали двоє чоловіків 43 і 53 років. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гараж, лінія електропередач. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили.

На Синельниківщині від ударів безпілотниками потерпали Межівська і Слов'янська громади.

Виникло займання – його вогнеборці ліквідували. Практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя.Ввечері та вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 6 БпЛА.
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