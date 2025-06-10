Рютте: Комюніке саміту НАТО в Гаазі може не містити згадки про членство України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що спільний документ, ухвалений за підсумками майбутнього саміту Альянсу у нідерландській Гаазі, може не включати обіцянку членства для України.

Як пише "Інтерфакс-Україна", Рютте вважає, що відсутність подібної згадки "не є чимось страшним", бо "оцінка незворотності шляху України до НАТО не зміниться після саміту".

При цьому генсек припускає, що комюніке все ж буде містити тематику України у тій чи іншій формі. Але "НАТО не обов'язково повторювати вже відому позицію на всіх зустрічах".

Саміт НАТО у Гаазі відбудеться 24-25 червня. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що отримав на нього запрошення.