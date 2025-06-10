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Фінляндія прийме навчання НАТО Arctic Trident

Це перші навчання Arctic Trident, які пройдуть у Фінляндії.

Фінляндія прийме навчання НАТО Arctic Trident
Заправка KC-135 Stratotanker у повітрі
Фото: Valda Kalnina / EPA

Фінляндія вперше проведе навчання НАТО Arctic Trident, в яких братимуть участь повітряні навчання США, Великобританії та Франції.

Про це повідомляє YLE.

У навчаннях беруть участь усі основні бази повітряних сил Фінляндії. Під час навчань будуть розроблені методи мобільного бою, можливості перехресної опори та взаємодія між винищувачами четвертого та п'ятого поколінь.

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Навчання відбудуться з 16 по 27 червня 2025 року. В них візьмуть участь понад 40 літаків та приблизно тисяча осіб особового складу. 

На навчаннях безпілотні літаки розвідки вперше виконають роботу у Фінляндії, літаки розвідки НАТО RQ-4D Phoenix діятимуть з фінської авіабази. Крім того, американські літаки-заправники KC-135 Stratotanker, французькі літаки розвідки AWACS E-3F та літаки Draken International будуть виконувати польоти з авіабази Лапландія в Рованіємі.
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