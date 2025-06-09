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Перемога націоналістів на виборах у Польщі не зірве боротьбу з Росією, ‒ Сікорський

"Польща не відмовиться від своєї підтримки України чи її все важливішої ролі в Євросоюзу, незважаючи на поразку уряду на президентських виборах минулого тижня", заявив головний дипломат Польщі.

Перемога націоналістів на виборах у Польщі не зірве боротьбу з Росією, ‒ Сікорський
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Польща не відмовиться від своєї підтримки України чи її все важливішої ролі в Євросоюзу, незважаючи на поразку уряду на президентських виборах минулого тижня.

Про це Politico заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський.

“Президентство далі є в руках опозиції”, – заявив Сікорський після перемоги популіста-націоналіста Кароля Навроцького, але наполягав на тому, що можна знайти спільну мову з ключових геополітичних питань.

Головний дипломат зазначив, що новий президент “походить з боку партії “Право і справедливість” польського політичного розколу. “… і я нагадую вам, що більшість оборонних контрактів, які ми зараз фінансуємо, були підписані за попереднього уряду, тому я очікую, що він буде прихильником оборони”, – сказав політик.

“Він явно погоджується з національним консенсусом щодо того, що Росію потрібно стримувати”, ‒ додав Сікорський.

За його словами, популіст на керівній посаді може навіть допомогти згладити стосунки з президентом США Дональдом Трампом та дружнім до Кремля прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

“Вони стверджують, що мають кращі стосунки з Білим домом. Дійсно, президента Навроцького сфотографували. Тепер ми можемо грати на двох піаніно одночасно”, – сказав Сікорський, вказуючи на передвиборчу фотосесію, проведену з Трампом в Овальному кабінеті. 

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Навроцького, політичного новачка, який заручився підтримкою колишньої правлячої партії “Право і справедливість” (ПіС), також підтримали високопосадовці адміністрації Трампа, зокрема міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, яка публічно закликала поляків проголосувати за нього.

Навроцький приймає президентство від Анджея Дуди, політика з ПіС, який використовував переважно церемоніальну роль для гальмування запланованих судових реформ та інших конституційних змін, запропонованих правоцентристським урядом прем'єр-міністра Дональда Туска.

Сікорський додав, що якщо Навроцький “зможе переконати Віктора Орбана, що Україну слід підтримати, що ці вето (на вступ Києва до ЄС) слід зняти, що Україну слід інтегрувати в Захід, ми будемо дуже раді, і ми підтримаємо новообраного президента в цьому питанні”.

Перемога Навроцького над кандидатом від керівної партії від центристської партії Рафалом Тжаковським минулого тижня створила кризу для Туска, який оголосив вотум довіри в парламенті на середу, щоб підтвердити свою владу.

  • Раніше Навроцький виступив проти вступу України в Євросоюз в інтерв'ю близькому до Орбана угорському медіа. Причиною цьому є Волинська трагедія, а також конкуренція між агросекторами та перевізниками обох країн.
  • Водночас він заявив, що дуже критично ставиться до Російської Федерації, де його, як президента Інституту національної пам'яті, переслідують. “Мені загрожує п'ять років ув'язнення у в'язниці", - сказав глава польської держави.
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