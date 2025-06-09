До Києва прибув голова МЗС Литви: говоритиме про ситуацію на передовій та тиск на Росію

Це третій візит Будріса до України з моменту обіймання посади.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прибув з робочим візитом до Києва, де у нього запланована низка зустрічей.

Про це повідомили у пресслужбі литовського МЗС, передає "Інтерфакс-Україна".

Будріс зустрінеться з головою МЗС Андрієм Сибігою, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністром юстиції Ольгою Стефанишиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та секретарем Ради національної оборони та безпеки Олександром Литвиненком.

Також заплановано зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Зазначається, що з членами українського уряду та високопосадовцями Будріс обговорить ситуацію на передовій, міжнародні зусилля щодо тиску на Росію, щоб вона припинила вогонь та оголосила припинення вогню як невід'ємну умову початку мирних переговорів.

На зустрічах також обговорюватимуться гарантії безпеки для України, пріоритети військової, дипломатичної, фінансової та гуманітарної підтримки, прогрес України в процесі інтеграції з ЄС, а також заходи щодо стримування та протидії Росії.

Це третій візит Будріса до України з моменту обіймання посади міністра закордонних справ Литви. Востаннє він відвідував Київ 1 квітня 2025 року.