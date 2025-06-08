Кандидату на пост президента Колумбії на мітингу вистрілили у голову

У колумбійській столиці Боготі під час передвиборчого заходу вистрілили в голову кандидату на пост президента, 39-річному Мігелю Урібе Турбаю. Політик залишається у відділенні інтенсивної теапії.

Як пише ВВС, він є представником консервативної партії "Центро демократико" з 2022 року.

На політика напали під час його звернення до прихильників у парку. На відео, поширеному в Інтернеті, видно момент, коли чоловікові вистрілили в голову під час промови, що змусило присутніх у паніці втекти.

Його доставили вертольотом до лікарні, де терміново прооперували.

У неділю вранці лікарня повідомила, що Урібе переніс операції на голові та лівому стегні, перш ніж його доставили до реанімації для стабілізації стану. Він залишається у вкрай важкому стані.

За даними генеральної прокуратури, поліція заарештувала 15-річного підозрюваного на місці події. Його поранили в ногу, коли поліція та співробітники служби безпеки переслідували його після нападу. За даними місцевих правоохоронців, підозрюваного заарештували з "вогнепальною зброєю типу "Glock 9 мм".

Уряд президента Густаво Петро заявив, що категорично засуджує напад як "акт насильства не лише проти його особи, а й проти демократії".

Міністр оборони Педро Санчес засудив напад і запропонував винагороду в розмірі 3 мільярдів песо (730 000 доларів США) за інформацію про те, хто міг стояти за ним.

Державний секретар США Марко Рубіо також засудив стрілянину, назвавши її "прямою загрозою демократії".

Він звинуватив у нападі, не наводячи прикладів, "насильницьку ліву риторику, що виходила з найвищих ешелонів колумбійського уряду". Мотивація підозрюваного залишається неясною.