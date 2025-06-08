Зеленський: Трамп повинен запровадити санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп повинен ввести пакет санкцій проти Росії, вважає президент України Володимир Зеленський.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

"Він (Трамп, - ред.) є лідером Сполучених Штатів Америки. Він повинен це зробити... Я сподіваюся, ми дуже віримо, що Сполучені Штати Америки є лідером цивілізованого світу", - сказав Зеленський.

Також він прокоментував заяву Трампа про те, що у нього є якийсь "дедлайн", коли він може дійсно запровадити санкції проти Росії і навіть проти України.

"Проти України багато чого вже було від росіян. Тут точно нічого не хочеться від США нам. Ми підтримуємо пропозиції, які йдуть від США про припинення вогню, закінчення війни, про будь-які формати, які можуть нас наблизити. Про зустріч у будь-яких форматах, що на технічному рівні, на рівні лідерів, в будь-якому місці. Ми все це робимо. Тут не треба шукати баланс між нами з росіянами. Росіяни цього не хочуть. Тут все одно хто хоче санкції накласти на РФ, вони не будуть працювати. Америка повинна накласти санкції. Тут немає альтернатив", - наголосив Зеленський.