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У Мюнхені жінка з ножем напала на перехожих, є поранені

Поранення отримали 56-річний чоловік та 25-річна жінка.

У Мюнхені жінка з ножем напала на перехожих, є поранені
Фото: Alexander Franz/tv7news.de/dpa/picture alliance

У німецькому місті Мюнхен жінка з ножем напала на перехожих та поранила двох людей. Під час затримання поліцейські відкрили вогонь по нападниці.

Про це повідомляє DW.

Інцидент стався у суботу, 7 червня, близько 19:45 за місцевим часом у центрі міста, де 30-річна жінка напала на перехожих. Поранення отримали 56-річний чоловік та 25-річна жінка.

Поліція відкрила вогонь по нападниці під час затримання, від отриманих поранень вона померла у лікарні.

Наразі її мотив невідомий. За інформацією німецьких медіа, жінка могла страждати від психічного розладу.
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