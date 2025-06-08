У Мюнхені жінка з ножем напала на перехожих, є поранені

У німецькому місті Мюнхен жінка з ножем напала на перехожих та поранила двох людей. Під час затримання поліцейські відкрили вогонь по нападниці.

Про це повідомляє DW.

Інцидент стався у суботу, 7 червня, близько 19:45 за місцевим часом у центрі міста, де 30-річна жінка напала на перехожих. Поранення отримали 56-річний чоловік та 25-річна жінка.

Поліція відкрила вогонь по нападниці під час затримання, від отриманих поранень вона померла у лікарні.

Наразі її мотив невідомий. За інформацією німецьких медіа, жінка могла страждати від психічного розладу.