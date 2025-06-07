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​Міноборони Канади озвучило подробиці нового пакета допомоги Україні

Будуть, зокрема, бронемашини Coyote та Bison і засоби РЕБ.

​Міноборони Канади озвучило подробиці нового пакета допомоги Україні
прапор Канади
Фото: EPA

Канада надасть Україні нову військову допомогу на понад $35 млн.

Як ідеться на сайті канадського оборонного відомства, міністр Девід МакҐінті взяв участь у 28-му засіданні Контактної групи з оборони України та зустрічі міністрів оборони країн НАТО. 

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До пакета входять:

  • $30 млн — на бронемашини Coyote та Bison, а також нове обладнання й боєприпаси від канадських компаній. Це доповнює попереднє постачання 64 бронемашин Coyote, які прибули в Україну в грудні 2024 року;
  • $5 млн — на засоби радіоелектронної боротьби, виготовлені канадською оборонною промисловістю.

Допомога фінансується з бюджету 2024 року в межах стратегічного партнерства Канади та України у сфері безпеки.

Канада також очолює компонент підготовки льотчиків у межах коаліції повітряних сил (AFCC) та вже проводить навчання українських пілотів на своїй території. Програма FLIT (Fighter Lead-In Training) передбачає $389 млн на п’ять років і охоплює навчання на F-16, постачання критично важливого обладнання для аеродромів і підтримку українських авіабаз.

  • Міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що у 2025 році безпекова допомога нашій державі перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.
  • З лютого 2022 року Канада виділила Україні загалом понад $19,5 млрд у вигляді загальної допомоги, включаючи $4,5 млрд військової допомоги. Сюди входять багатоцільові безпілотники, броньовані бойові машини, протитанкова зброя, стрілецька зброя, гаубиці M777 та супутні боєприпаси. Канада також робить внесок у багатонаціональні зусилля з навчання пілотів та обслуговування і підтримки українських F-16.
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