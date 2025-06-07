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Reuters: у КНДР стався масштабний збій у роботі інтернету

Вся інтернет-інфраструктура Північної Кореї перестала відображатись в системах моніторингу інтернет-діяльності. 

Reuters: у КНДР стався масштабний збій у роботі інтернету
Заступник начальника генерального штабу ЗС КНДР Кім Йон Бок стоїть за спиною Кім Чен Ина
Фото: Yonhap

У суботу вранці в Північній Кореї стався масштабний збій в інтернеті, який тривав кілька годин, що призвело до втрати зв'язку з урядовими веб-сайтами та офіційними новинними службами, а також відірвало ізольовану країну від кіберпростору.

Про це повідомляє Reuters.

Фахівці, які відстежують інтернет і технологічну інфраструктуру Північної Кореї зазначають, що причина збою поки невідома, але, можливо, це була внутрішня причина, а не кібератака, оскільки постраждали з'єднання через Китай і Росію. 

За словами британської дослідниці, яка займається моніторингом північнокорейського інтернету Джунаде Алі, вся інтернет-інфраструктура Північної Кореї перестала відображатись в системах моніторингу інтернет-діяльності. 

"Важко сказати, чи це навмисно, чи випадково, але схоже, що це внутрішні проблеми, а не атака", — сказала вона.

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Північна Корея має одну з найбільш суворо контрольованих інтернет-систем у світі, включаючи доступ до будь-якої форми онлайн-комунікації. 

Північнокорейське населення має доступ лише до інтернету, створеного урядом, який не підключений до більш широкої глобальної мережі. Відкритий доступ до інтернету дозволений лише небагатьом представникам еліти в уряді та керівництву країни.
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