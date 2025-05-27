Єврокомісія розпочала розслідування щодо чотирьох порносайтів

Європейська комісія відкрила провадження проти чотирьох великих платформ з контентом для дорослих - Pornhub, Stripchat, XNXX і XVideos.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що провадження розпочато через ймовірне порушення Закону про цифрові послуги, зокрема, - через відсутність ефективної вікової перевірки, що може наражати неповнолітніх на небезпечний контент.

Єврокомісія наголошує, що захист дітей онлайн є одним із пріоритетів DSA. Відповідно до закону, онлайн-платформи повинні враховувати права та інтереси дитини під час розробки та роботи сервісів. Невиконання цих вимог може становити серйозне порушення.

"Онлайн-простір має бути безпечним для дітей, де вони можуть навчатися та спілкуватися. Наш пріоритет — захистити неповнолітніх і забезпечити їм безпечне користування інтернетом", - зазначила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Вірккунен.

Раніше, в березні, у Великобританії на 1 мільйон фунтів стерлінгів оштрафували платформу контенту для дорослих OnlyFans за те, що вона не надала точну інформацію про заходи обмеження віку.