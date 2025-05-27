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Нідерланди звинуватили російських хакерів в атаці на поліцію і НАТО

Йдеться про угруповання Laundry Bear.

Нідерланди звинуватили російських хакерів в атаці на поліцію і НАТО
хакер, фото ілюстративне
Фото: folga.com.ua

Російське хакерське угруповання Laundry Bear стояло за масштабною кібератакою на комп’ютерні мережі поліції Нідерландів, НАТО та кількох європейських країн у 2023 році.

Про це заявили Служба загальної розвідки і безпеки (AIVD) та Військове розвідувальне агентство Нідерландів у спільному листі до парламенту, повідомляє The Telegraph.

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«Кібератаки проти голландських установ є частиною ширшої міжнародної кіберзагрози, яка походить від хакерського угруповання», — йдеться в заяві.

За оцінкою спецслужб, група Laundry Bear, яку раніше не ідентифікували публічно, ймовірно діє за підтримки РФ.

Як повідомили розвідники, хакери також здійснювали шпигунство проти компаній, що виробляють високотехнологічну продукцію, яка є малодоступною для Росії через західні санкції.

Зловмисники намагалися отримати інформацію, пов’язану із закупівлями і виробництвом військової техніки західними урядами та постачанням західної зброї в Україну.

  • Раніше директор військового розвідувального управління MIVD Пітер Рісінк повідомив, що Росія активізує гібридні атаки проти Нідерландів та їхніх союзників у Європі. Йшлося про виявлення російської операції проти об’єктів критичної інфраструктури Нідерландів, яка могла бути підготовкою до диверсії. 
  • Зокрема, нідерландська розвідка попередила про зацікавленість Росії інфраструктурою у Північному морі — інтернет-кабелями, системами водо- та енергопостачання.
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