Нідерланди звинуватили російських хакерів в атаці на поліцію і НАТО

Російське хакерське угруповання Laundry Bear стояло за масштабною кібератакою на комп’ютерні мережі поліції Нідерландів, НАТО та кількох європейських країн у 2023 році.

Про це заявили Служба загальної розвідки і безпеки (AIVD) та Військове розвідувальне агентство Нідерландів у спільному листі до парламенту, повідомляє The Telegraph.

«Кібератаки проти голландських установ є частиною ширшої міжнародної кіберзагрози, яка походить від хакерського угруповання», — йдеться в заяві.

За оцінкою спецслужб, група Laundry Bear, яку раніше не ідентифікували публічно, ймовірно діє за підтримки РФ.

Як повідомили розвідники, хакери також здійснювали шпигунство проти компаній, що виробляють високотехнологічну продукцію, яка є малодоступною для Росії через західні санкції.

Зловмисники намагалися отримати інформацію, пов’язану із закупівлями і виробництвом військової техніки західними урядами та постачанням західної зброї в Україну.