АР: за три роки у в'язницях РФ загинули понад 200 українських військовополонених

У російських в'язницях загинули щонайменше 206 українських військовополонених, зокрема понад 50 – під час теракту в Оленівці. Ще 245 загинули від рук російських солдатів на фронті.

"Зловживання в російських в'язницях, ймовірно, сприяли багатьом із цих смертей, і це ще один доказ того, що Росія систематично жорстоко поводиться з полоненими солдатами", – пише видання АР і зазначає, що це стверджують представники правозахисних груп, ООН та влада України, а також український судово-медичний експерт, який провів десятки розтинів військовополонених.

У звіті ООН за 2024 рік зазначається, що 95% звільнених українських військовополонених зазнали систематичних катувань та жорстокого поводження. В'язні описували побиття, удари електричним струмом, удушення, сексуальне насильство, тривалі стресові пози, імітацію страт та позбавлення сну.

За словами головного спостерігача ООН з прав людини в Україні Даніеля Белла, ця поведінка є "надзвичайно незаконною".

Зокрема часте повернення понівечених та розкладених тіл свідчить про спроби Росії приховати ймовірні тортури, голод та погану медичну допомогу в десятках в'язниць та слідчих ізоляторів по всій Росії та тимчасово окупованих територіях України.

Очікується, що кількість загиблих військовополонених зросте, оскільки більше тіл повертаються та ідентифікуються, але судово-медичні експерти стикаються зі значними труднощами у визначенні причин смерті. У деяких випадках внутрішні органи відсутні. В інших випадках складається враження, що синці чи травми були приховані або видалені.

Агентство Associated Press взяло інтерв'ю у родичів 21 українського військового, які померли в полоні. Розтини, проведені в Україні, показали, що п'ятеро з цих військовополонених, зокрема солдати віком 22, 39 та 43 років, померли від серцевої недостатності. Четверо інших померли від туберкульозу або пневмонії, а троє – відповідно від інфекції, асфіксії та тупого поранення голови.

Саме тому Україна планує подати позов до Міжнародного кримінального суду проти Росії через жорстоке поводження з полоненими, спираючись на свідчення колишніх військовополонених та докази, зібрані під час розтинів репатрійованих тіл.

Раніше цього року організація Amnesty International (міжнародна неурядова організація, яка досліджує і запобігає порушенню прав людини-ред.) задокументувала тортури українських військовополонених у Росії. У звіті особливо вона критикувала те, що росіяни зберігають у таємниці місцезнаходження та стан військовополонених. Також РФ відмовляється надавати правозахисним групам або медичним працівникам доступ до в'язниць.