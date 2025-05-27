Окупанти застосували по Харківщині дрони та КАБи, від атак постраждали люди

Упродовж доби окупанти застосовували по Харківщині дрони та КАБи. Постраждали троє людей.
Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждав 67-річний чоловік; у с. Мирне Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік і 83-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 4 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, автомобіль;
- у Ізюмському районі пошкоджено ангари 2 сільськогосподарських підприємств, трактор, причіп.
На Харківському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак ворожих військ у районах Вовчанська та Дворічної.На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.
- У Харкові уперше від початку повномасштабного вторгнення ворог застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ.