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Окупанти застосували по Харківщині дрони та КАБи, від атак постраждали люди

Ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. 

Окупанти застосували по Харківщині дрони та КАБи, від атак постраждали люди
наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби окупанти застосовували по Харківщині дрони та КАБи. Постраждали троє людей. 

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждав 67-річний чоловік; у с. Мирне Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік і 83-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 2 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, автомобіль;
  • у Ізюмському районі пошкоджено ангари 2 сільськогосподарських підприємств, трактор, причіп.

На Харківському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак ворожих військ у районах Вовчанська та Дворічної.На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.

  • У Харкові уперше від початку повномасштабного вторгнення ворог застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ.
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