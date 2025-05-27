NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі

Видання The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та чиновників стверджує, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловлює побоювання щодо участі Володимира Зеленського у саміті в Гаазі через присутність там Дональда Трампа.

Публічно Рютте привітав запрошення українського Президента, яке підтвердив міністр оборони Нідерландів, але насправді генсек Альянсу "не в захваті через ймовірність скандалу".

Експрем'єр вважає, що "зневажливе ставлення Трампа до Зеленського" з одного боку, а також завуальована критика господаря Білого дому з боку Президента України з іншого можуть спровокувати конфлікт.

Через це роль Зеленського у саміті наразі залишається невизначеною: Рютте та союзники намагаються зрозуміти, до якої частини програми заходу долучити українського лідера з мінімальним ризиком протистояння із Трампом.