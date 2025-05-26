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Головне за понеділок, 26 травня: ситуація на Сумщині, понад 140 боєзіткнень, останні F-16 від Нідерландів

Бойові дії на Донеччині, 141 бойове зіткнення, ворожі обстріли, зняття обмежень щодо дальності для зброї, яка постачається Україні. Яким запам’ятається 1188-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 26 травня: ситуація на Сумщині, понад 140 боєзіткнень, останні F-16 від Нідерландів
Фото: DeepState

На сьогодні на території Сумської області під контролем загарбників перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Він додав, що мешканці цих сіл були давно евакуйовані, і загрози для цивільного населення там немає.

Крім того росіяни намагаються створити так звану “буферну зону”.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 травня відбулося 141 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії.

23 бойових зіткнення відбулося сьогодні на Курському напрямку, три з яких станом на 22 годину тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 травня – в новині.

Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Комишанах Херсонської області. Постраждали двоє дітей – 6 і 15 років, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Велика Британія, Франція, США та Німеччина не обмежуватимуть далекобійні удари України по Росії. Києву дали дозвіл використовувати зброю, поставлену її союзниками, для завдавання ударів глибоко всередині РФ.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на конфереції у Берліні, пише Bloomberg. "Більше немає жодних обмежень щодо дальності для зброї, яка постачається Україні, ні з Британії, ні з Франції, ні від нас, а також ні від американців", – сказав він.

За його словами, це означає, що Україна може захищатися, атакуючи військові позиції також і в Росії.

Докладніше – в новині.

Останні нідерландські винищувачі F-16, призначені для України, вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, присутній на авіабазі "Фолькель" під час відправки винищувачів, назвав це ностальгічним моментом, адже F-16 десятиліттями відігравали важливу роль для Повітряних сил країни.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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