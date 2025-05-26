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За тиждень бійці ДПСУ знищили два танки та 12 гармат окупаційної армії

Також за цей час прикордонники знищили 9 маломірних плавзасобів, мостів та переправ. 

За тиждень бійці ДПСУ знищили два танки та 12 гармат окупаційної армії
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили два танки та 12 гармат російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 19 по 25 травня українські прикордонники знищили:

  • танк - 2
  • гармати – 12
  • артилерійські установки - 4
  • бойові броньовані машини – 2
  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 61
  • склади БК та ПММ – 13
  • транспортні засоби та спецтехніка - 131
  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 79
  • позиції та укриття ворога – 446
  • БпЛА тактичного рівня – 357
  • маломірні плавзасоби, мости та переправи - 9

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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