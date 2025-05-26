За тиждень бійці ДПСУ знищили два танки та 12 гармат окупаційної армії

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили два танки та 12 гармат російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 19 по 25 травня українські прикордонники знищили:
- танк - 2
- гармати – 12
- артилерійські установки - 4
- бойові броньовані машини – 2
- БпЛА типу Shahed 136/131 – 61
- склади БК та ПММ – 13
- транспортні засоби та спецтехніка - 131
- комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 79
- позиції та укриття ворога – 446
- БпЛА тактичного рівня – 357
- маломірні плавзасоби, мости та переправи - 9