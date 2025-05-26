Помер народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич

Йому було 85 років.

Помер народний депутат України I, V та VI скликань, активний громадський діяч, учений та доцент Юрій Гнаткевич. Йому було 85 років.

Про це повідомляє Верховна Рада.

"Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України", - йдеться у дописі парламенту.

Народний депутат у 1956 році був умовно засуджений за "антирадянську агітацію" — за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу.

Упродовж своєї парламентської діяльності він опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження.

Також Юрій Гнаткевич був нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня.

"Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України", — ідеться у повідомленні.

У квітні на 58-му році життя помер народний депутат групи "Відновлення України" Володимир Мороз.