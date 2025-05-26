Лубінець: розстріл українських військовополонених заохочується керівництвом РФ на найвищому рівні

Розстріл українських військовополонених заохочується керівництвом РФ на найвищому рівні. Такі злочини є системними у російських військових.

Про це Дмитро Лубінець розповів під час інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Дії російських військових, які розстрілюють беззбройних українських військових, є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та норм МДП", — зазначає Лубінець.

Він повідомив, що про такі воєнні злочини РФ представники України повідомляють Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Організацію Об'єднаних Націй (ООН), які повинні фіксувати ці злочини.

Лубінець наголошує, що ростріли військовополонених з боку російської армії є системною політикою РФ, яка заохочується на найвищому рівні.

"Необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності", — каже Омбудсман.

Він також зауважив, що ефективність документування військових злочинів РФ та можливість притягнення винних до відповідальності залежить від рівня підтримки міжнародних партнерів.

"Ефективність документування військових злочинів РФ і особливо перспектива реалізації механізмів відповідальності (МКС, Спецтрибунал) безпосередньо залежить від рівня та характеру міжнародно-правової підтримки з боку західних партнерів", — додає він.