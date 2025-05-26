В Україні розробили довідник для звільнених з полону військовослужбовців

Він містить інформацію про психологічну допомогу, відновлення документів, отримання виплат та лікування.

Міністерство оборони України спільно з Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України розробили довідник для звільнених з полону військовослужбовців.

Як йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства, інформація у довіднику поділена на чотири основні розділи:

психологічна допомога

відновлення документів

отримання виплат

лікування.

Інформація допоможе колишнім полоненим отримати покрокові алгоритми з відновлення грошових виплат та документів, поновлення соціальних гарантій, отримання юридичних, медичних та психологічних послуг.

За словами начальника Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України полковника Олександра Куткова, розробили наочні картки, які допоможуть звільненому з полону отримати покрокові інструкції під час реінтеграційних заходів.

Детальна та зрозуміла інформація роз’яснює як пройти обстеження організму та лікування, поновити виплати та отримати соціальну підтримку. Також в довіднику зібрані контакти волонтерських та громадських організацій, які надають юридичну, медичну та психологічну допомогу.

"Брошура також стане у нагоді представникам служб супроводу, які постійно супроводжують колишніх полонених на шляху до їхнього повернення у нормальне життя", – зазначив Кутков.

Друковану версію довідника будуть розповсюджувати серед військовослужбовців відразу після звільнення їх з полону, а електронна версія доступна за посиланням.