В Україні розробили довідник для звільнених з полону військовослужбовців

Міністерство оборони України спільно з Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України розробили довідник для звільнених з полону військовослужбовців.
Як йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства, інформація у довіднику поділена на чотири основні розділи:
- психологічна допомога
- відновлення документів
- отримання виплат
- лікування.
Інформація допоможе колишнім полоненим отримати покрокові алгоритми з відновлення грошових виплат та документів, поновлення соціальних гарантій, отримання юридичних, медичних та психологічних послуг.
За словами начальника Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України полковника Олександра Куткова, розробили наочні картки, які допоможуть звільненому з полону отримати покрокові інструкції під час реінтеграційних заходів.
Детальна та зрозуміла інформація роз’яснює як пройти обстеження організму та лікування, поновити виплати та отримати соціальну підтримку. Також в довіднику зібрані контакти волонтерських та громадських організацій, які надають юридичну, медичну та психологічну допомогу.
"Брошура також стане у нагоді представникам служб супроводу, які постійно супроводжують колишніх полонених на шляху до їхнього повернення у нормальне життя", – зазначив Кутков.
Друковану версію довідника будуть розповсюджувати серед військовослужбовців відразу після звільнення їх з полону, а електронна версія доступна за посиланням.
- З березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими визволив 5757 українських громадян, ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.