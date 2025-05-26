Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні розробили довідник для звільнених з полону військовослужбовців

Він містить інформацію про психологічну допомогу, відновлення документів, отримання виплат та лікування.

В Україні розробили довідник для звільнених з полону військовослужбовців
Фото: тг-канал Володимира Зеленського

Міністерство оборони України спільно з Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України розробили довідник для звільнених з полону військовослужбовців.

Як йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства, інформація у довіднику поділена на чотири основні розділи:

  • психологічна допомога
  • відновлення документів
  • отримання виплат
  • лікування.

Інформація допоможе колишнім полоненим отримати покрокові алгоритми з відновлення грошових виплат та документів, поновлення соціальних гарантій, отримання юридичних, медичних та психологічних послуг. 

За словами начальника Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України полковника Олександра Куткова, розробили наочні картки, які допоможуть звільненому з полону отримати покрокові інструкції під час реінтеграційних заходів. 

Детальна та зрозуміла інформація роз’яснює як пройти обстеження організму та лікування, поновити виплати та отримати соціальну підтримку. Також в довіднику зібрані контакти волонтерських та громадських організацій, які надають юридичну, медичну та психологічну допомогу. 

"Брошура також стане у нагоді представникам служб супроводу, які постійно супроводжують колишніх полонених на шляху до їхнього повернення у нормальне життя", – зазначив Кутков.

Друковану версію довідника будуть розповсюджувати серед військовослужбовців відразу після звільнення їх з полону, а електронна версія доступна за посиланням

  • З березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими визволив 5757 українських громадян, ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.
﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies