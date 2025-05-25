Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Україна без РПЦ. Як держава планує реалізовувати профільний закон?
Україна без РПЦ. Як держава планує реалізовувати профільний закон?
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Москва все ще має ілюзію, що може нас дотиснути. Позбавити її цієї ілюзії — одна з наших стратегічних цілей
Москва все ще має ілюзію, що може нас дотиснути. Позбавити її цієї ілюзії — одна з наших стратегічних цілей
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА
Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА
На Закарпатті ДБР викрило митника, який заробляв на "контрабанді" чоловіків мобілізаційного віку
На Закарпатті ДБР викрило митника, який заробляв на "контрабанді" чоловіків мобілізаційного віку
Обмін "1000 на 1000" Україна: повернула ще 307 захисників з російського полону (оновлено)
Обмін "1000 на 1000" Україна: повернула ще 307 захисників з російського полону (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

З 2022 року Коордштаб звільнив з російського полону 6 293 українців

536 українців вдалося повернути поза обмінами.

З 2022 року Коордштаб звільнив з російського полону 6 293 українців
Фото: Володимир Зеленський

З березня 2022 року у межах перемовного процесу та обмінів Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими визволив 5757 українських громадян, ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Триденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами", — ідеться у повідомленні.

Визволені оборонці отримають необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також усі належні виплати за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. 

Також звільненим забезпечать реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

У штабі продовжують працювати над пошуком та поверненням усіх українських бранців.

  • 25 травня відбулася третя частина обміну в форматі "1000 на 1000". Україні вдалося повернути з російського полону ще 303 військовослужбовців. 
  • 23 і 24 травня між РФ та Україною відбулися перші дві частини домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 697 українців.
﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies