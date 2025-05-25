З 2022 року Коордштаб звільнив з російського полону 6 293 українців

З березня 2022 року у межах перемовного процесу та обмінів Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими визволив 5757 українських громадян, ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Триденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами", — ідеться у повідомленні.
Визволені оборонці отримають необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також усі належні виплати за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу.
Також звільненим забезпечать реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.
У штабі продовжують працювати над пошуком та поверненням усіх українських бранців.
- 25 травня відбулася третя частина обміну в форматі "1000 на 1000". Україні вдалося повернути з російського полону ще 303 військовослужбовців.
- 23 і 24 травня між РФ та Україною відбулися перші дві частини домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 697 українців.