З 2022 року Коордштаб звільнив з російського полону 6 293 українців

З березня 2022 року у межах перемовного процесу та обмінів Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими визволив 5757 українських громадян, ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Триденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами", — ідеться у повідомленні.

Визволені оборонці отримають необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також усі належні виплати за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу.

Також звільненим забезпечать реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

У штабі продовжують працювати над пошуком та поверненням усіх українських бранців.