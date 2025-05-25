25 травня відбулася третю частина обміну в форматі "1000 на 1000". Украхні вдалося повернути з російського полону ще 303 військовослужбовців.

Фото: Володимир Зеленський

Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський

"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", — ідеться у повідомленні.

Фото: Володимир Зеленський

Глава держави подякував команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. "Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!"

Фото: Володимир Зеленський

Як повідомили у Коордштабі, цього разу серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту. Усі 303 визволених сьогодні Оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Фото: Володимир Зеленський

Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Фото: Володимир Зеленський

Також з полону повертаються 70 Оборонців Маріуполя.

Фото: Володимир Зеленський

"Триденний обмін “1000 на 1000” став шостим обміном цього року та 65-им від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами", — повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський