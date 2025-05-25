Упродовж доби армія РФ вбила та поранила 10 цивільних на Херсонщині, серед них — діти

Упродовж минулої доби через російські обстріли на Херсонщині загинула дитина, 9 людей поранені. Росіяни цілили по критичній і соціальній інфраструктурі області.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Микільське, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Ромашкове, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Тягинка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Михайлівка, Томарине, Гаврилівка, Осокорівка, Саблуківка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.
"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі", — каже Прокудін.
Через російську агресію 1 дитина загинула, ще 9 людей дістали поранення, з них — 2 дитини.
- Нічна масована атака РФ по Україні: ворог застовував 367 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 45 ворожих ракет і 266 безпілотників. Унаслідок російського терору у Києві, Київщині, Житомирщині, Миколаєві та інших містах України є загиблі та поранені. Також відомо про руйнування.