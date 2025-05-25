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ЗСУ упродовж доби ліквідували ще 1020 російських окупантів

Також Сили ооброни знищили 2 ворожі танки і 7 одиниць спецтехніки ворога.

ЗСУ упродовж доби ліквідували ще 1020 російських окупантів
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 980 850 військових, 10854 танків і 3902 одиниць спецтехніки.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  ‒ близько 980 850 (+1020) осіб,
  • танків  ‒ 10854 (+2) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 22633 (+11) од,
  • артилерійських систем  – 28269 (+68) од,
  • РСЗВ  – 1396 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 1169 (+0) од,
  • літаків  – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 37367 (+190),
  • крилаті ракети  ‒ 3203 (+6),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 49751 (+112) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+7)

Дані уточнюються.

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