ЗСУ упродовж доби ліквідували ще 1020 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 980 850 військових, 10854 танків і 3902 одиниць спецтехніки.

Також Сили ооброни знищили 2 ворожі танки і 7 одиниць спецтехніки ворога.

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