ЗСУ упродовж доби ліквідували ще 1020 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 980 850 військових, 10854 танків і 3902 одиниць спецтехніки.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 980 850 (+1020) осіб,
- танків ‒ 10854 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22633 (+11) од,
- артилерійських систем – 28269 (+68) од,
- РСЗВ – 1396 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1169 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37367 (+190),
- крилаті ракети ‒ 3203 (+6),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49751 (+112) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+7)
Дані уточнюються.