Україна без РПЦ. Як держава планує реалізовувати профільний закон?
Україна без РПЦ. Як держава планує реалізовувати профільний закон?
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Обмін "1000 на 1000" Україна: повернула ще 307 захисників з російського полону (оновлено)
Обмін "1000 на 1000" Україна: повернула ще 307 захисників з російського полону (оновлено)
КМВА: уночі сталась одна з наймасованіших комбінованих атак на Київ (оновлено)
КМВА: уночі сталась одна з наймасованіших комбінованих атак на Київ (оновлено)
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА
Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
На Закарпатті ДБР викрило митника, який заробляв на "контрабанді" чоловіків мобілізаційного віку
На Закарпатті ДБР викрило митника, який заробляв на "контрабанді" чоловіків мобілізаційного віку
ГоловнаСуспільствоВійна

Bloomberg: Європа розглядає можливість купувати у США зброю для України, якщо Трамп вирішить “відійти” від війни

Такий варіант Європа розглядає, оскільки у неї немає можливості власними силами забезпечити Україну необхідною кількістю зброї.

Bloomberg: Європа розглядає можливість купувати у США зброю для України, якщо Трамп вирішить “відійти” від війни
Фото: EPA/UPG

Європейські лідери поспішають з'ясувати, як забезпечити Україну зброєю, оскільки президент США Дональд Трамп, схоже, відходить від війни. Один із варіантів: купувати американське, пише Bloomberg. 

У Європи немає ні запасів зброї, ні можливостей виробляти її у достатньо великих обсягах, оскільки стає зрозуміло, що США більше її не постачатимуть. Білий дім також відхилив заклики Європи продовжувати наполягати на тому, щоб Путін погодився на негайне припинення вогню шляхом посилення санкцій.

Натомість, Кремль, схоже, зволікає з мирними переговорами, обіцяними Трампу, готуючись до літнього наступу, повідомляють люди, знайомі з цим питанням. Пропозиція, яка набуває все більшої популярності, полягає в тому, щоб придбати більше американських систем, а потім відправити цю зброю Україні, кажуть джерела видання.

Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться надсилати американську зброю Україні, це зробить Європа.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Це допоможе Україні стримати наступ Росії та може поновити тиск на Путіна, щоб він серйозно поставився до питання припинення вогню. А якщо європейцям вдасться переконати Трампа продовжувати постачати розвідувальні дані Україні, це може допомогти країні втриматися, пише видання.

Водночас Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT, міжнародної платіжної системи, а також зниження граничної ціни на російську нафту та заборону газопроводів «Північний потік» у рамках нового пакета санкцій для тиску на Росію.

﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies