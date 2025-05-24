Bloomberg: Європа розглядає можливість купувати у США зброю для України, якщо Трамп вирішить “відійти” від війни

Такий варіант Європа розглядає, оскільки у неї немає можливості власними силами забезпечити Україну необхідною кількістю зброї.

Європейські лідери поспішають з'ясувати, як забезпечити Україну зброєю, оскільки президент США Дональд Трамп, схоже, відходить від війни. Один із варіантів: купувати американське, пише Bloomberg.

У Європи немає ні запасів зброї, ні можливостей виробляти її у достатньо великих обсягах, оскільки стає зрозуміло, що США більше її не постачатимуть. Білий дім також відхилив заклики Європи продовжувати наполягати на тому, щоб Путін погодився на негайне припинення вогню шляхом посилення санкцій.

Натомість, Кремль, схоже, зволікає з мирними переговорами, обіцяними Трампу, готуючись до літнього наступу, повідомляють люди, знайомі з цим питанням. Пропозиція, яка набуває все більшої популярності, полягає в тому, щоб придбати більше американських систем, а потім відправити цю зброю Україні, кажуть джерела видання.

Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться надсилати американську зброю Україні, це зробить Європа.

Це допоможе Україні стримати наступ Росії та може поновити тиск на Путіна, щоб він серйозно поставився до питання припинення вогню. А якщо європейцям вдасться переконати Трампа продовжувати постачати розвідувальні дані Україні, це може допомогти країні втриматися, пише видання.

Водночас Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT, міжнародної платіжної системи, а також зниження граничної ціни на російську нафту та заборону газопроводів «Північний потік» у рамках нового пакета санкцій для тиску на Росію.