На Херсонщині у будинку вибухнув боєприпас: загинув 8-річний хлопчик, ще 5 людей поранені, у тому числі двоє дітей

Вибух стався через необачне поводження дорослих з боєприпасом.

У селищі Калинівське Бериславського району стався вибух невідомого предмета в приватному будинку, передає очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик.

Також постраждали дві жінки. У 36-річної потерпілої – гостра реакція на стрес. 37-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки.

Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Згодом Покудін повідомив про ще трьох постраждалих внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими у Калинівському.

Мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дітей – 8-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також шпиталізували чоловіка 1989 року народження. В нього діагностували мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.