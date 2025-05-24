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На Херсонщині у будинку вибухнув боєприпас: загинув 8-річний хлопчик, ще 5 людей поранені, у тому числі двоє дітей

Вибух стався через необачне поводження дорослих з боєприпасом.

На Херсонщині у будинку вибухнув боєприпас: загинув 8-річний хлопчик, ще 5 людей поранені, у тому числі двоє дітей

У селищі Калинівське Бериславського району стався вибух невідомого предмета в приватному будинку, передає очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

Внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик.

Також постраждали дві жінки. У 36-річної потерпілої – гостра реакція на стрес. 37-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки.

Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Згодом Покудін повідомив про ще трьох постраждалих внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими у Калинівському. 

Мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дітей – 8-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. 

Також шпиталізували чоловіка 1989 року народження. В нього діагностували мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.

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