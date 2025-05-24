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Міністр закордонних справ Туреччини поїде у Росію для обговорення війни проти України

Хакан Фідан також проведе переговори з іншими високопосадовцями Росії, включно з віцепрезидентом Володимиром Мединським.

Міністр закордонних справ Туреччини поїде у Росію для обговорення війни проти України
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан має намір у понеділок відвідати Росію для обговорення ситуації в Україні після прямих переговорів між двома сторонами конфлікту, що відбулися на початку цього місяця в Стамбулі.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що Фідан “підкреслить своєму російському колезі Сергію Лаврову зацікавленість Туреччини в “досягненні справедливого та міцного миру у війні між Росією та Україною””, повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu. 

Фідан також проведе переговори з іншими високопосадовцями Росії, включно з віцепрезидентом Володимиром Мединським.

Минулого тижня російські та українські делегати зустрілися в Стамбулі з перспективою, що їхні лідери також проведуть переговори. Але єдиним суттєвим результатом переговорів стала угода про обмін полоненими. Путін не був присутній і відправив делегатів нижчого рівня.

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За даними Anadolu, очікується, що Фідан і Лавров також обговорять регіональні питання, зокрема Сирію та Газу, а також співпрацю в галузі торгівлі та енергетики.

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