Сили оборони: росіяни застосовують тактику масованих штурмів на бронетехніці на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку російські війська здійснили масовані штурми із застосуванням бронетехніки.

Про це повідомляє речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

На Новопавлівському напрямку ворог вдався до масованих штурмів із застосуванням бронетехніки. Крім того окупанти завдають бомбових ударів і збільшили кількість артилерійських обстрілів по позиціях Сил оборони України й прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Загалом за добу на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили загалом 30 атак на позиції наших військ поблизу Новополя, Богатиря, Вільного поля та Зеленого Поля. Зокрема лише на Новосілку ворог здійснив 11 безуспішних атак, залучаючи танки й бронетехніку.

На Гуляйпільському напрямку противник завдає масованих авіаційних ударів по кількох населених пунктах, зокрема по Залізничному.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 5 ворожих атак районах Степового і Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. За минулу добу ворог двічі безрезультатно атакував наші позиції в районі Антонівських мостів.