У Міноборони РФ заявили про начебто збиття 94 безпілотників.

Ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Азот" у Новомосковську Тульської області РФ.

Відео із задимленням у районі підприємства оприлюдинили у Телеграм-каналі Exilenova+.

Унаслідок атаки безпілотників на підприємстві виникла пожежа.

Хімічний комбінат "Азот" у місті Новомосковськ Тульської області є одним із найбільших підприємств хімічної промисловості Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві азотних добрив, зокрема аміаку, карбаміду та інших хімічних продуктів.

Зокрема, комбінат здатен виготовляти хімічні компоненти, необхідні для виробництва вибухових речовин.

Як зазначає очільник ЦПД Андрій Коваленко, деякі з хімічних речовин, що виробляються на "Азоті", можуть використовуватися у військових цілях:

"Аміачна селітра: використовується як компонент для виробництва вибухових речовин. Метанол: може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного пального. Аргон: інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості".

Раніше губернатор Тульської області заявляв про атаку БпЛА та падіння уламків на території заводу, зокрема на трубопровід із природним газом.

Жителів села Грицово, яке знаходиться приблизно за 10 кілометрів від хімічного комбінату "Азот" у Новомосковську Тульської області, евакуюють. Офіційно влада поки не коментувала питання евакуації.

У міноборони РФ повідомили, що начебто змогли збити лише один дрон над Тульською областю. Загалом уночі Росію атакували більше сотні дронів.

За даними міноборони РФ протягом ночі та ранку 24 травня черговими засобами ППО було начебто знищено нібито 94 українські безпілотники.

64 БпЛА – над територією Білгородської області, 24 БпЛА – над територією Брянської області, два БпЛА – над територією Курської області, два БпЛА – над територією Липецької області, один БПЛА – над територією Воронезької області, один БПЛА – над територією Тульської області.