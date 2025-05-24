Наслідки обстрілів армії РФ на Харківщині: загинули чотири людини, ще семеро постраждали

Під ударами окупантів перебували Куп’янський, Ізюмський та Чугуївський райони.

Упродовж доби російська армія атакувала три райони Харківщини із застосуванням КАБів, РСЗВ та безпілотників. Через обстріли загинули четверо цивільних, ще семеро зазнали поранень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-500 пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Загинули двоє цивільних чоловіків. Через удар баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона, постраждала людина.

По місту Чугуїв російські війська завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу загинула 33-річна мирна мешканка, поранений цивільний чоловік та жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння, автомобілі, складські приміщення, СТО.

Село Старий Салтів ворог атакував безпілотним літальним апаратом. Поранення отримали двоє чоловіків 1977 та 1980 років народження.

Вранці 24 травня військові РФ вдарили керованою авіабомбою по селу Вільхуватка. Пошкоджено будинки. Загинула цивільна жінка, ще дві жінки постраждали.

23 травня поліцейські здійснили 33 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 27 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24 801 воєнного злочину, скоєних на території області", кажуть у поліції.

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 23 травня з Куп’янського району евакуйовані 12 людей.

