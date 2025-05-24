Сили ППО уночі збили 6 балістичних ракет та 245 ворожих БпЛА

У ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 6 балістичних ракет та 245 ворожих БпЛА типу Shahed.

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Під ворожою атакою перебували Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область. Основний напрямок ворожої атаки — столиця України місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 8.30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", — інформують у повітряних силах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.