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Сили ППО уночі збили 6 балістичних ракет та 245 ворожих БпЛА

Ворог застосував 14 балістичних ракет та 250 БпЛА різних типів.

Сили ППО уночі збили 6 балістичних ракет та 245 ворожих БпЛА
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 6 балістичних ракет та 245 ворожих БпЛА типу Shahed.

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Під ворожою атакою перебували Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область. Основний напрямок ворожої атаки — столиця України місто Київ. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 8.30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", — інформують у повітряних силах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

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